شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن موافقة «المركزي» على تأجيل أقساط المزارعيين والمربين بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف «القصير» أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لدعم المزراعين والمربين نظرا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا بسبب ظهور فيروس كورونا، وتأتي كل هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتدعيم الفئات التي تأثرت بالظروف الحالية.