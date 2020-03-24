شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من الشيشة: أفضل مناخ لتكاثر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن التدخين يضعف الرئة.

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وتابع جبور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، «التدخين وخاصة الشيشة يؤدي إلى استفحال فيروس كورونا بعد وصوله إلى الرئتين»، مؤكدا أن التدخين وراء الأمراض المزمنة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف جبور «الشيشة أفضل مناخ لتكاثر فيروس كورونا»، مؤكدا أهمية الالتزام بغذاء صحي سليم وممارسة الرياضة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن ضيق التنفس والكحة الجافة وآلام بالعضلات والالتهابات التنفسية من أبرز أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى نسبة الشفاء من كورونا في الصين تخطت 57%.