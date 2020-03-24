شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الجمعة.. غلق جزئي لشارع الهرم أعلى نفق اللبيني 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت محافظة الجيزة بأنه سيجري نقل مرافق «الكهرباء» المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع» بشارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبيني لمدة 3 أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق «الخط الرابع»، وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأوضح بيان، أنه ستبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 27/3/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/3/2020، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة إعادة الشيء لأصله بمجرد الانتهاء، على أن تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.