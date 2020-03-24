شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة «إيد واحدة ضد كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أعمال مبادرة «ايد واحدة ضد كورونا»، التي أطلقتها محافظة الفيوم، صباح الثلاثاء، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتوعية المواطنين وتطهير وتعقيم الأماكن والمنشآت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وبحسب بيان، الثلاثاء، تفقد المحافظ أعمال المبادرة والتي تستهدف توحيد الجهود لتوعية المواطنين وتطهير شوارع المحافظة، وماكينات الصرف الألى ATM، بمنطقة البنوك، ووجه المحافظ جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة ووسائل الحماية الشخصية والتخلي عن السلوكيات الخاطئة مثل التجمعات بالأسواق والمواقف وغيرها من المناطق التي يتردد عليها المواطنون، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وجود مسافات بين المواطنين لمنع انتشار العدوى، والالتزام بعدم الخروج من المنزل.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين المواطنين مع فرق المبادرة وتوحيد الجهود للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم، بما يسهم في توعية المواطنين والحفاظ عليهم.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف في النهاية حماية صحة المواطنين.