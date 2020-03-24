شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى الإعلام» تغرّم مجموعة قنوات بانوراما (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انعقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية حول فيروس كورونا.
وطلبت اللجنة، بحسب بيان الثلاثاء، إغلاق 4 حسابات شخصية على الفيس بوك ويوتيوب «لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيرس كورونا» بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.
كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية، ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.
وألزم المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام شبكة قنوات بانوراما بتقديم اعتذار عما بثه مذيع احد البرامج الغذائية من معلومات مغلوطة عن فيرس كورونا.
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