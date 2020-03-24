شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: البنك المركزي يوافق على تأجيل أقساط المزارعين والمربيين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، موافقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الثلاثاء، على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر، والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال القصير في بيان، إن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لدعم المزارعين والمربين، نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا بسبب ظهور فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتدعيم الفئات التي تأثرت بالظروف الحالية.