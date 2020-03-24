شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال»: وزير الزراعة يسعى لحل المشكلات المهددة للصادرات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء، عقد لقاء مشترك مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية، لمناقشة تداعيات الوضع الحالي على الزراعة والتصدير الزراعي.

وقال رئيس الجمعية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم عرض رؤية القطاع الخاص للوضع الحالي للصادرات الزراعية، حيث أبدي وزير الزراعة تفهما وتقديرا كبيرا للموقف في التعامل وسرعة عمل الاتصالات بالوزراء المعنيين وهو أمر غير مسبوق ويحسب لوزير الزراعة، واتصل بوزيرة الصناعة والتجارة ووزير التنمية المحلية ووزير الطيران ونائب وزير المالية كل في ما يخصه لحل عدد من النقاط العالقة منها إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على ان يكون الصرف وبحد أدني 5 مليون جنيه للشركة (مبدئيًا).

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ولفت إلى أن البنك المركزي وافق مبدئيًا على تأجيل سداد قروض المشروعات الزراعة لمدة 6 شهور مثل باقي القطاعات، ويجري إعداد مذكرة الآن ليكون الإنتاج الزراعي مشمولا في المبادرة الخاصة بتخفيض الفوائد على القروض الزراعية أسوة بالقطاع الصناعي.

وأوضح أنه تم الاتفاق على بحث طلب إلغاء شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية والعمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين وإلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية (مطلوبة في البرنامج الجديد للدعم) ووجود ممثل للحاصلات الزراعية في مجلس ادارة الصندوق.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال إلى أنه جرى الاتفاق على تدخل الوزير لتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية، مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانئ مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.