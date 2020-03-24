شكرا لقرائتكم خبر عن «غنيم» يأمر بالتحقيق مع رئيس «الميمون»: لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي غلق المحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، الحالة العامة بمركزي ناصر والواسطى، والاطمئنان على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان، أحال محافظ بني سويف، رئيس مجلس قروي الميمون، إلى التحقيق، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المحال العامة بالقرية لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء، مشددًا على أنه لن يتهاون في أية مخالفة لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وخلال جولته أمر محافظ بني سويف بغلق جيم بمدينة الواسطى، لمخالفته لقرارات مجلس الوزراء، وموجها بغلق أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الواسطى، لتخلصها من النفايات الطبية بطريقة غير صحية، والقائها في مخلفات البلدية، والذي يشكل خطورة على الصحة العامة.