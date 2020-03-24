شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا كورونا الجدد قبل تطبيق الحظر.. وبث مباشر من الصين في "لايف الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” في خدمة اللايف على صفحة الموقع على فيس بوك، آخر تطورات أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر، والتي تم الإعلان عنها مساء اليوم قبل ساعات من تطبيق قرارات الحظر التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقدم "لايف الخليج 365" بثًا مباشرًا من دولة الصين مع الزميل هاني محمد الذى رصد كل الإجراءات التي اتخذتها دولة الصين لمواجهة فيروس كورونا وكيف تمكنت من تسجيل رقم صفر إصابات بعد أن كانت تتصدر أرقام الإصابات والوفيات بسبب الفيروس الذى خرج إلى العالم من أرضها.

كانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت رسائل عديدة إلى المجتمع الدولى بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث وجهت تحذيرات حاسمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حول إمكانية أن تكون أمريكا مركز لانتشار الوباء على مستوى العالم فى ذلك التزايد الضخم فى أعداد الإصابات والوفيات، كما ألمحت إلى تحسن الوضع فى إيطاليا بعد انخفاض عدد الإصابات بهذا الفيروس وقلة عدد الوفيات عن الفترات الماضية.

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وكشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشى فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية فى عدد الإصابات هناك، وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الثلاثاء: نرى بارقة أمل فى إيطاليا بتسجيل عدد أقل فى الإصابات والوفيات.