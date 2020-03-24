شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب إذا شعرت بأعراض كورونا؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الذين يعانون من أعراض كورونا عليهم التوجة إلي أقرب مستشفى حميات للتشخيص والفحص على أن يتم إحالتهم للعزل حال ثبوت إيجابية الحالة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة خصصت خطين ساخنين لارشاد المواطنين عن وباء كورونا واليات التعامل معه والمستشفيات التى يجب ان يتوجهوا لها وذلك من خلال خط 105 والخط الثاني 15335.

وكانت اجتمعت وزيرة الصحة والسكان اليوم، مع مديري المديريات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وتم اتخاذ بعض القرارات منها التعميم على كافة المديريات والهيئات التابعة بما يلي : 1- يتم إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة . Advertisements 2- اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية . 3- يتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا و التوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بالمراكز و الوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية . 4- تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة اطباء الرعاية المتواجدين ، وجاري العمل على توفير تدريبات أونلاين لهم خلال الايام القليلة القادمة .

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