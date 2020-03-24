شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: حريصون على نشر الأخبار بشفافية لسد الطريق أمام مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بطريقة مختلفة، حيث تم إعداد 3 سيناريوهات للتعامل معه، مضيفا: نحن الآن بصدد تنفيذ السيناريو الأول من الخطة التى تم وضعها على كل المستويات، وذلك لأن عدد الحالات المصابة مازال تحت قيد السيطرة، وتحاول الدولة أن تتجنب الوصول إلى 1000 حالة مصابة، حتى يسهل تتبع أثر الإصابة وحصار الإصابات، وهذا يسهل كلما كان عدد الحالات قليل.

وأضاف وزير الإعلام، خلال لقاءه مع الإعلامي سمير عمر ببرنامج "أهل مصر" الذى يذاع على قناة سكاي نيوز العربية، أن الأسبوع الماضى بدأ الناس يستشعرون خطر فيروس كورونا، حيث بدأوا في تجنب التصافح بالأيدي، واكتفوا بالسلام الشفهي، دون أن يستشعر أحدهم بالإحراج من ذلك، كما أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قبل أزمة كورونا يصافح بالأيدي قبل عقد الاجتماعات، إلا أنه بعد ظهور الوباء، اكتفى بالسلام الشفهي فقد وتبعه الجميع في ذلك كإجراء وقائي من كورونا.

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وأوضح وزير الإعلام، أنه لابد أن يحصل الناس على الحقائق والأخبار من مصادرها فقط، وخاصة في وقت الأزمات، حيث أن الدولة في تلك المرحلة، حريصة على نشر كل الإحصائيات وكل الأخبار دون أن تحجب أي شيئ عن الناس، والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه وجه بأن يكون هناك شفافية في ظل هذه الأزمة، حتى لا يتم فتح الباب أمام مروجي الشائعات.

وأكد الدكتور أسامة هيكل، أن السجون كلها تم تعقيمها وتم إجراء فحوصات دائمة للمساجين ونزلاء السجون، مؤكدا أنهم جزء من الشعب المصري، والدولة حريصة على رعايتهم وحمايتهم كأي مواطن أخر.