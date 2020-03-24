شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ليبى لـ"الخليج 365": إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر عسكرى ليبى إن قوات الجيش الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب البلاد.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن القوات المسلحة الليبية أسقطت طائرة التركية قرب حقل زليتن، مشيرا إلى أن الطائرة كانت محملة بصواريخ للإغارة على قوات الجيش فى مدينة الجفرة.
ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش الليبى انتشلت الطائرة التركية المسيرة ويتم نقل حطامها إلى مدينة إجدابيا.
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