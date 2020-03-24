شكرا لقرائتكم خبر عن العصار لـ"الخليج 365": وفرنا المطهرات والكمامات لحل مشاكل نقصها بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة بدأت بالفعل في انتاج مواد مطهرة باستغلال الطاقات المتاحة بالوزارة وسيتم طرحها في منافذ البيع، وبسعر التكلفة ، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وللقضاء على جشع المستغلين.

وكشف الدكتور العصار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنتجات الجديدة من المطهرات متنوعة الأحجام، حيث هناك أحجام للأفراد وللأسر، وكذلك هناك أسطوانات للمنشآت الصغيرة، وصولا للعبوات ذات الأحجام المختلفة التي تناسب الجميع ، وكل ذلك تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربى والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن العمل على مواد التطهير والتعقيم للمؤسسات بدأ منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا، حيث كانت توجيهات القيادة السياسة، تتماشى مع منظومة العمل في الدولة بالكامل، وخاصة أن هناك تقارير أشارت لنقص المواد المطهرة، لذا كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين وبأسعار تناسب الجميع.

وأشار "العصار"إلى أن هناك جهود كبيرة من الإنتاج الحربي للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف بإسم "كورونا"، و تم خلال 48 ساعة الماضية إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسك (N95) المعتمد عالمياً والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسك/اليوم)، وجاري رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يومياً، لافتا إن سعر الكمامة سوف يطرح للجمهور بسعر التكلفة والمتراوح من 12 جنية إلي 17 جنية.