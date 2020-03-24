شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: مصر أخذت إجراءات تدريجية بطريقة علمية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن وباء فيروس كورونا كان انتشاره محدود في الصين في البداية والاصابات انتشرت بشكل سريع خارج الصين وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية التشديد على العديد من الدول الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذا الوباء.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، قائلا:"أعطينا توصية هامة جدا للبلدان التي انتشر وظهر فيها الفيروس بضرورة وجود ابتعاد مجتمعى وتطبيق وسائل الوقاية والابتعاد الجسدى بين الأشخاص الذى يجعل الفيروس يتنقل بسرعة ".

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الاجرءات التي اتخذتها مصر من حظر تجوال جزئى ومتابعة تطور الإصابات في مصر وظهورها بدء من السياح الموجديدن على الباخرة بالأقصر ومتابعة المخالطين ، قائلا:"مصر اخذت إجراءات تدريجيا بطريقة علمية لمواجهة كورونا"