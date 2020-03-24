الرئيس السيسى يبحث مع ملك الأردن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.
تناول الاتصال التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.
كما تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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