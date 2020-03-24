شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 130 ألف عامل سجلوا بياناتهم إلكترونيا لصرف منح اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك أكثر من 130 ألف شخص من أصحاب العمالة غير المنتظمة سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة ليتم صرف منح اجتماعية لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن هناك 120 ألف عامل بالقوى العاملة تم تسجيل بيناتهم عبر الموقع الالكترونى.

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وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن التعنت مع العاملين في القطاع الخاص تغير وأصبحت الاستجابات سريعة من أصحاب الأعمال والبعض أعطى إجازة بكامل الأجر والبعض اتخذ إجراءات احترازية.