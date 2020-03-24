شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 130 ألف عامل سجلوا بياناتهم إلكترونيا لصرف منح اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك أكثر من 130 ألف شخص من أصحاب العمالة غير المنتظمة سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة ليتم صرف منح اجتماعية لهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن هناك 120 ألف عامل بالقوى العاملة تم تسجيل بيناتهم عبر الموقع الالكترونى.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن التعنت مع العاملين في القطاع الخاص تغير وأصبحت الاستجابات سريعة من أصحاب الأعمال والبعض أعطى إجازة بكامل الأجر والبعض اتخذ إجراءات احترازية.
يأتي ذلك فى إطار توجيه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا .
وقامت إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات بالإشراف على تعقيم وتطهير المصانع الواقعة في نطاق كل محافظة، وكذا الإشراف على تعليق اللوحات الإرشادية والتي تعمل على توعية العمال بالطرق المختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، فضلا عن أساليب انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى الشخص السليم سواء عن طريق اللمس أو السعال أو العطس .
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