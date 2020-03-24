شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: إلغاء "الميدتيرم" وإضافة درجاته لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المجلس الأعلى للجامعات على قراراته الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020 ووفقا للمادة الخامسة (5) من قراراته فإنه قد تقرر إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) وإضافه درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى مع التأكيد علي استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد، وإذ يؤكد المجلس الأعلى للجامعات أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينه.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر اليوم قرار مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين من تاريخ 29 مارس 2020 ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان اجتمع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته رقم (698) المنعقدة السبت الماضى ، حيث أستعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة فى الجامعات فى إطار تطورات الوضع العالمى لإنتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وفى بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التى تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

‏كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من إنتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولى الذى يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

وأكد المجلس على أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هى الأولوية الأولى له وأنه يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ عليها.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات ، التأكيد على إنجاز خطة الطوارى المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما فى ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.

كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذى أنعقد فى جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.

3- الاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسى الثانى بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظرى لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملى للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو فى الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

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وشدد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية، وأنه فى حالة إستمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى وضم درجاتها على إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني.

وتؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقاً للجداول التى ستعلن من كل جامعة أو فى موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.

و بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقاً لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وقرر المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينه التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائى لفيروس كورونا المستجد.