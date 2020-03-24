شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: سلوكيات المواطنين الفيصل فى الحد من انتشار كورونا ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه وزارة الصحة تتعقب المخالطين لمن تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة تتمكن حتى هذه اللحظة من متابعة متوسط الإصابات؛ لأن مصر يصل معدل إصابات فيروس كورونا بها لـ 30 حالة وهو ما يمكن السيطرة عليه.

وحذر "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى، من مرحلة "الانزلاق إلى الهاوية"، قائلًا: "لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة"، مؤكدًا أن عدد الإصابات اليومى فى هذه المرحلة سيتجاوز 800 حالة إصابة فى اليوم، وهو ما يعنى أن هناك مخالطين لهم تجاوز الـ 8000 حالة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية قدمت دعمًا لوزارة الصحة وصل إلى مليار جنيه، مؤكدا أن هناك بعض الدول الأوروبية عجزت إمكانياتها عن مواجهة الفيروس.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن توجيهات رئيس الوزراء هو من أجل عدم الانزلاق إلى الهاوية وفقد السيطرة على الفيروس، مؤكدا أن سلوكيات المواطنين هى من تحد من تفشي هذا المرض.

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وعلى جانب آخر، قال المستشار نادر سعد إن الشاحنات الناقلة للخضراوات والألبان مسموح لها بالمرور أثناء وقت الحظر، كما أن محطات البنزين ستعمل أيضًا.

وكان مجلس الوزراء، أصدر اليوم عدد من القرارات الجديدة، لتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية،ويرصد الفيديو التالى أبرز وأهم تلك القرارات، وتفاصيل تطبيقها.