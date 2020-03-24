شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن وفاة شخص بسبب فيروس كورونا بعد عودته من هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، ليصل إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة جديدة لدى شخص تم التكفل به يوم أمس.

وأوضحت الوزارة، أن الشخص يعاني من مرض عضال، وهو قادم من هولندا، ويبلغ من العمر 76 سنة.

وبلغت الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب 170 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

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وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحفي ، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 685 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن خمس حالات، بينما توفي أربعة أشخاص.