بالأسماء.. الصحة تكشف عن مستشفيات العزل لحجز المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه يجري تجهيز عدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، أن قائمة المستشفيات التي خصصتها الوزارة للعزل تشمل: مستشفى النجيلة بمطروح، والعجمي بالإسكندرية، وإسنا بالأقصر، وأبوخليفة بالإسماعيلية، وتمي الأمديد بالدقهلية، و15 مايو بالقاهرة، والعجوزة التخصصي بالجيزة، وقها بالقليوبية، والصداقة بأسوان.

وأوضح أن الوزارة أعدت خطة كاملة لتجهيز مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لاستقبال المصابين بكورونا حال استمرار زيادة الأعداد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة سيدة من الإسكندرية جراء إصابتها بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 402، والوفيات إلى 20.