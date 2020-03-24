نقيب المحامين يصدر توضيحا بشأن تعليق جلسات المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن الكثير من المحامين والمحاميات طالبوا بتعميم تعليق جميع جلسات المحاكم، وتعليق العمل الإداري بها، ومد مواعيد الطعون والدعاوى والاستئنافات.

وتابع عطية في بيان له الثلاثاء، أود أن أضع أمام المحامين والمحاميات الملاحظات الآتية :

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- لا يمكن تعليق جميع الجلسات، فهناك حالات عاجلة لا يمكن تأجيلها كمعارضة المحبوس احتياطيا في أمر حبسه، أو عرض حالات التجديد التي تسقط إن لم تعرض في موعدها.

- تعليق العمل الإداري مستحيل، وإلا أضيرت جميع الحقوق التي ألمحت إلى بعضها، ولكن يمكن فقط تخفيض العمل الإداري وليس وقفه كليةً.

- لا يمكن مد المواعيد لأن ذلك يضر بحقوق الأطراف المقابلة كالمدعى عليه والمستأنف ضده والمطعون ضده، لذلك كان استمرار العمل الإداري ضرورة حتى لا تفوت المواعيد على أحد.