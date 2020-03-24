فتح المسجد وألقى درسا للمصلين.. الأوقاف تنهي خدمة إمام بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة الشيخ توفيق أحمد فؤاد توفيق، إمام وخطيب بالشرقية، لقيامه بفتح المسجد وإلقاء درس به، و امتناعه العمدي عن تنفيذ تعليمات الوزارة بغلق المساجد خلال هذه الفترة.

ووجه وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، بتحرير محضر رسمي، وبلاغ للنائب العام ضد المذكور بمخالفته، وتعريضه الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة .

وأكد جمعة، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية .

وأكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور :

١ - أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

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٢ - أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

٣ - أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة .

وتعد هذه هي المرة الرابعة، التي تنهي فيها وزارة الأوقاف أحد أئمتها، بعد فصل ثلاث أئمة بالمنيا وبني سويف والجيزة، لمخالفتهم تعليمات غلق المساجد.

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