"قد نضطر للعزل بالمدارس".. وزير الإعلام يكشف ملامح "أعنف سيناريو" لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن طبيعة السيناريو الثالث المنتظر تطبيقه في مصر حال وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1000 حالة، والذي وصفه بأنه السيناريو الأعنف.

وقال هيكل في حواره مع برنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر على قناة سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، إن السيناريو الثالث يشمل إلى جانب حظر التجوال، عزل محافظات بعينها خاصة المحافظات التي تكثر بها معدلات الإصابة، معرباً عن أمله في ألا تصل مصر إلى هذا السيناريو لأنه من الممكن أن يؤدى إلى حدوث أزمة فى المستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس الصناعي في ظل نقص عدد المستشفيات، ومن الممكن أن تضطر الحكومة إلى استخدام المدارس كمناطق عزل.

وأضاف هيكل، أن الدولة بدأت اتخاذ إجراءات المواجهة بشكل تدريجي منذ ظهور أول إصابة في النصف الثانى من فبراير الماضي، وكانت لسائحة أمريكية تسببت في نقل العدوى إلى 56 مصرياً وأجنبياً، موضحا أن الإجراءات تمثلت فى الاحتياطات الاحترازية العادية قبل وصول الحالات إلى 100 إصابة، بعدها تصاعدت الإجراءات لتشمل وقف حركة الطيران، وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وإغلاق المحال الساعة 7 مساء، موضحا أن الهدف من التدرج فى الإجراءات التى تهدف لمنع التجمعات باعتبارها العدو الأكبر، كان لإعطاء الفرصة للشعب على التعود على الإجراءات واستيعابها، خاصة أنه شعب اجتماعى يحب الزيارات والخروج والسهر حتى الصباح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة سيدة من الإسكندرية جراء إصابتها بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 402، والوفيات إلى 20.