هربت من "كورونا" فماتت بخلطة التعقيم.. مصرع سيدة وإصابة أولادها الـ3 بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها و أبناؤها الـ3 بحالة اختناق؛ عقب خلطها مواد كيمائية لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا ما أنتج غازًا سامًا تسبب في الحادث.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول أسرة مصابة بحالة اختناق، ومصرع الأم قبل إسعافها.

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انتقلت قوة أمنية وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السيدة المتوفاة خلطت بعض المواد مع بعضها لصنع سائل للتعقيم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتطهير المنزل ما أدي لانبعاث غازات سامة، وشرحت التحريات أن المتوفاة عقب التعقيم أغلقت النوافذ ما أدي لإصابتهم جميعًا بحالة اختناق.

تم نقل الزوج إلى مركز السموم، وحالته العامة غير مستقرة، فيما استقرت حالة الأبناء الثلاثة وتم التحفظ على جثة الأم داخل مشرحة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.