عقوبتان في انتظارك لو خالفت الحظر: الحبس أو الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة إجراءات حكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها حظر الحركة وتعطيل المواصلات وتعليق الدراسة.

وأكد رئيس الوزراء؛ تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ على المخالفين لقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن بينها حظر حركة التنقل.

وتنص المادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة (أوامر حالة الطوارئ)، بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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وأوضح "مدبولى" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن العقوبات تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة كافة لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين.

يقول محمد رشوان، المحامي بالنقض في تصريحات لمصراوي: في حالة الطوارئ يتم تغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى الحدود القصوى، موضحًا أنه سيصدر مرسوم بقانون بفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس -قد يصل إلى 5 سنوات- ويتم تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم تخيير المحكمة بإحدى العقوبتين.

وأعلنت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين. وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.