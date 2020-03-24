مصرع سيدة وإصابة زوجها و٣ أطفال بحالة تسمم في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها وأبناؤهما الثلاثة بسبب حالة تسمم جماعي بمركز أوسيم شمال الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إشارة من مستشفى أوسيم المركزي باستقبال أسرة كاملة مصابة بأعراض تسمم. وفارقت الأم الحياة متأثرة بإصابتها، وجرى تحويل باقي أفراد الأسرة إلى مركز السموم لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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