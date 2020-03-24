استئناف القاهرة تعلّق العمل حتى 3 أبريل.. وتجديد الحبس بدار القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعليق الجلسات بمحكمة استئناف القاهرة وجميع مأموريتها تعليقًا تامًا يومي الأربعاء والخميس 25، و26 مارس الجاري.

وأوضح "عبدالفتاح" في بيان -حصل الخليج 365 على نسخة من- أن الأسبوع القادم الفاصل بين شهري مارس وأبريل 2020 لا توجد به جلسات من الأساس.

وعن تجديد حبس المتهمين، أضاف أنه خلال اليومين والأسبوع المقبل يتم عرض كافة القضايا على دائرة مُشكلة لهذا الغرض من المستشارين عاطف عبدالمنعم نصر ومحروس عبدالهادي وطارق أبوزيد، تنعقد بدار القضاء العالي وينبه على كافة المأموريات بذلك.

وأوضح أنه بالنسبة للجلسات المحجوزة للنطق بالحكم خلال اليومين المقبلين سيتم مد آجال الحكم فيها للدور المقبل.

