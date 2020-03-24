غلق جزئى لشارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام؛ لنقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع. تبدأ الأعمال يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد الموافق ٢٩ مارس الجاري، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور. ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.

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