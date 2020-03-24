تفاصيل مخالفات إنشائية تهدد ٧٠ أسرة في عقار إمبابة المنكوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ولجنة هندسية من حي شمال الجيزة عن مخالفات عقار انهار جزئيا في إمبابة، اليوم الثلاثاء. وتبين سقوط جزء من سقف الشقه رقم 49 بالبلوك رقم 3 من بلوكات منطقة عزيز عزت بحي شمال الجيزة، والذي يضم ٣٠ وحدة سكنية. Advertisements المعاينة كشفت عن بناء سكان البلوك تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور ، إضافة إلى بناء جزء إضافى للعقار من الناحية القبلية دون اتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسى السليم لربطه مع هيكل البلوك. وأوصت اللجنة الهندسية بإزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك؛ لخطورتها على المواطنين، وتدعيم وترميم باقى البلوك وذلك حفاظاً علي سلامة قاطنيه. وأسفر الحادث عن مصرع مريم أشرف محروس، وإصابة شقيقتها " رحمة"، وتم نقلها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الموظفين.

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