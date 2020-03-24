"أتجوزت من ورايا".. تجديد حبس شاب أطلق النار على منزل والدته بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة؛ تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح ناري خرطوش وطلقات دون ترخيص، وإرهاب المعازيم في حفل زفاف والدته بمنطقة الساحل.

كان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري وبصحبته آخر بحوزته سلاح أبيض حال تواجدهما أمام أحد العقارات بشارع توفيق حنا دائرة القسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

ودلت التحريات على صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين، وتبين أنهما كلاً من "أحمد. ع" سائق وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، وخاله "ا. م"سائق والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهم 13568 لسنة 2018م الساحل "مخدرات".

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وبمواجهتهما أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع كلاً من "إ. م" ربة منزل والدة الأول وشقيقة الثاني، وزوجها "إ. ف" سائق لاعتراضهما على زواج الأولى من الثاني دون علمهما.

اعترف المتهم الأول بإطلاقه أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته أثناء المشاجرة دون إصابات.

وأدلى المتهم "أحمد. ع" سائق باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث عن واقعة إطلاقه النار على منزل والدته وزوجها في الساحل.

وقال المتهم إنه أطلق النار على منزل والدته في اليوم الثانية لزواجها (يوم الصباحية): "كنت عاوز أبوظ الجوازة، اتجوزت من ورايا".

وأضاف المتهم أنه اشترى بندقية آلية، واتفق مع خاله على شراء "سيف" واتجهوا لمنزل والدته واستمروا في إطلاق النار على المنزل حتى تم القبض عليهم.