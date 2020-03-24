"الداخلية تبدأ تنفيذ حظر التحرك وانهيار عقار إمبابة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

السقف انهار من السادس للثالث.. لحظات الرعب في "بلوك 3" بإمبابة

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن ملابسات انهيار عقار جزئيا بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار "بلوك 3" جزئيا.

الداخلية تبدأ تنفيذ حظر التحرك: سنتخذ الإجراءات حيال المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

الداخلية ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس "كورونا"

وضعت وزارة الداخلية أجهزتها فى حالة تأهب قصوى؛ لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا".

منها تخفيص موظفين.. 4 قرارات للنيابة العامة بعد قرار حظر الحركة

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، حزمة من التعليمات متعلقة بسير عمل النيابة خلال الفترة المقبلة؛ لمواكبة قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا بداية من غدًا الأربعاء لمدة أسبوعين.

Advertisements

الموت يفرق بين شقيقتين في انهيار جزئي لعقار بإمبابة

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت شقيقتها في انهيار عقار جزئيا بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار "بلوك ٣" جزئيا.

مخدرات بمليون جنيه.. سقوط عاطل الإسماعيلية بـ 120 طربة حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

ضبط 200 ألف كمامة داخل مصنع بدون ترخيص في الحوامدية

داهمت قوة أمنية مخزنا اتخذه شابان مصنعا لإعداد الكمامات الطبية مجهولة المصدر بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما نحو 200 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية والأدوات المستخدمة في التصنيع ومستلزمات إنتاج بدون بيانات.

سلع مُخفضة وتأمين مستشفيات العزل.. تعرف على خطة الداخلية لمواجهة فيروس "كورونا المُستجد"

وضعت وزارة الداخلية بكافة أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا" فور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي -باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة في إطار خطة المكافحة.