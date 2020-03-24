أخبار مصر | مشيخة الأزهر: الإمام الطيب ليس له صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشيخة الأزهر: الإمام الطيب ليس له صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التي تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».

*الإمام الأكبر يقرر تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا بالجامع الأزهر*

قرر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم»

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن هذه الإجراءات تأتي دعمًا للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا الأحد الماضي أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد، في ظل سرعة انتشار (فيروس كورونا- كوفيد 19) وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره.

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وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحة الأزهر على فيسبوك:



https:www.facebook.comOfficialAzharEg https:www.facebook.comOfficialAzharEg صفحة الأزهر باللغة الإنجليزية على فيسبوك:



https:www.facebook.comAl-Azhar-Al-Sharif-120947462632081 https:www.facebook.comAl-Azhar-Al-Sharif-120947462632081 تويتر: