أخبار مصر | 'قلاش': إعادة الاعتبار للأطباء من أولويات ما بعد 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'قلاش': إعادة الاعتبار للأطباء من أولويات ما بعد 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، التحية والتقدير لأطباء مصر الذين يتقدمون الصفوف دفاعًا عن الشعب ومحاربة وباء كورونا.

وأكد "قلاش" في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسوك، ضرورة أن تتضافر كل الجهود لدعمهم، وتمكينهم من العمل في ظروف مناسبة تحافظ على سلامتهم.

وقال: "أتمني تعاون كل أطراف المنظومة الصحية، من وزارة الصحة، والقطاع الطبي الخاص، والإدارة الطبية للقوات المسلحة، ونقابة الأطباء، في إدارة هذا التحدي، وأتصور أن إعادة الاعتبار للأطباء، خاصة الشباب منهم، هي من أولويات ما بعد كرونا".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 100حالة.

وكشفت الوزارة عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأوضحت أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 402 حالة، من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.