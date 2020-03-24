أخبار مصر | ننشر أرقام الإبلاغ عن التجمعات واحتكار السلع

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوي المواطنين بشأن التجمعات أو أسعار مبالغ فيها للسلع المستهلكة وذلك فى إطار متابعة الوزارة للإجراءات الإحترازية والوقائية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت وزارة التنمية المحلية، رقم 0115 060 6783 وخط ساخن 15330 لتلقي شكاوي المواطنين بشأن زيادة أسعار السلع أو تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات وعدم إقامة الأسواق وكذا كافة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء.

وفي ذات الإطار، أطلقت محافظة الجيزة خدمة الواتس اب لتلقى مشاكل المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية وللإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع وأصحاب الانشطة التموينية وذلك من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وذلك من خلال الأرقام التالية:-

محمد عبدالوارث: 01096818306 ومحى الدين إسماعيل: 01123841523 لشكاوى الرقابة على المخابز‪.‬

سيد الجارحى: 01001817147 - 01100893902 لشكاوى أصحاب المخابز

أحمد أبو العز:01007420521 لشكاوى المطاحن

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سامية رزق: 01225574414 لشكاوى توافر السلع وارتفاع الأسعار

محمود حسن: 01025486956 لشكاوى البقالين التموينيين.

محمود فتحى:010050735519 - وبلال محمد: 01142852929 لخدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية، أو من خلال التواصل على أرقام المديرية 37618652 أو فاكس رقم 37618496 أو تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أو الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

كما خصصت محافظة القاهرة، رقم 114 لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود أي احتكار للسلع الغذائية بالعاصمة، بالإضافة إلى الرقم الخاص بمنظومة الشكاوي لرئاسة مجلس الوزراء 16528.

كما قرر محافظ القاهرة تخصيص أرقام 23912136 -01205734449 للإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مؤكدًا على رؤساء الإحياء ورئيس هيئة النظافة بضرورة المرور الميداني المستمر لرفع أي مخلفات قمامة والعمل على نظافة الشارع بصفة مستمرة، لانها قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

