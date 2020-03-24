أخبار مصر | نقابة البيطريين توقف العمل أسبوعين للحد من انتشار كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة البيطريين توقف العمل أسبوعين للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور السيد عبيد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، قرارًا إداريًا بوقف العمل بالنقابة لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الأربعاء ٢٥ مارس الجاري وحتى ٧ أبريل المقبل.

جاء ذلك استنادًا إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، والقرار رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٠ بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة الاطباء البيطريين، واللائحة المالية والإدارية للنقابة المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣.

وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بشأن إيقاف العمل بالمصالح الحكومية وعلى جهة الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

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وكان قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والإجراءات التى أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فإنه تقرر مد فترة سداد اشتراكات النقابة لكافة الأعضاء، دون غرامات لحين تحسن الأوضاع.

وأوضح العامرى، فى بيان، أنه كان من المتبع أن 31 مارس من كل عام، هو أخر موعد لسداد اشتراك النقابة العامة، عن العام السابق، بدون غرامة، لذا تسهيلا وحفاظا على كافة الأطباء البيطريين، تم مد المدة بدون غرامة، لحين استقرار الأوضاع.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن جميع الملفات الطبية المقدمة من أعضاء النقابة، هى محل فحص دون الوقوف على مدة التقرير المقدم، والمحددة 6 أشهر، نظرا للظروف الراهنة التي نمر جميعا بها، علما بأن النقابة العامة للأطباء البيطريين هى بيت الأطباء البيطريين والمعني بالدرجة الأولى بخدمة حضراتكم لذلك لا داعي للقلق بخصوص التواريخ المعلنة سابقا.

هذا وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.