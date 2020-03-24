أخبار مصر | نقيب المحامين: تعليق العمل الإداري كليا بالمحاكم مستحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: تعليق العمل الإداري كليا بالمحاكم مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن عدد من المحامين طلبوا منه أن يجري بعض الاتصالات بهدف تعميم تعليق جميع جلسات المحاكم وتعليق العمل الإداري بالمحاكم ومد مواعيد الطعون والدعاوى والاستئنافات.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له، أرجو أن أضع أمام الزميلات والزملاء الملاحظات الهامة الآتية:

- لا يمكن تعليق جميع الجلسات فهناك حالات عاجلة لا يمكن تأجيلها كمعارضة المحبوس احتياطيا في أمر حبسه أو عرض حالات التجديد التي تسقط إن لم تعرض في موعدها.

- تعليق العمل الاداري مستحيل والا أضيرت جميع الحقوق التي ألمحت الى بعضها ولكن يمكن فقط تخفيض العمل الإداري وليس وقفه كليةً.

- لا يمكن لأي سلطة مهما علت أن تمد المواعيد لأن ذلك يضر بحقوق الأطراف المقابلة كالمدعى عليه والمستأنف ضده والمطعون ضده وهو مالا يملكه أحد؛ لذلك كان استمرار العمل الاداري ضرورة حتى لا تفوت المواعيد على أحد.