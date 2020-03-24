أخبار مصر | تشكيل لجنة لمعاينة سقوط جزئي لعقار في شمال الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة لمعاينة سقوط جزئي لعقار في شمال الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان، لمعاينة سقوط جزء من سقف عقار رقم 49 بالبلوك رقم 3 من بلوكات منطقة عزيز عزت بحي شمال الجيزة.

وأفادت المعاينة بتعدى بعض سكان البلوك، ببناء مخالف عبارة عن تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور، بالإضافة إلى بناء جزء إضافي للعقار من الناحية القبلية دون إتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسى السليم لربطه مع هيكل البلوك، والتي كان السقف المنهار جزءاً منها مما أدى إلى وفاة مريم أشرف محروس والبالغة من العمر 21 عاماً وإصابة رحمة أشرف محروس والتى تم نقلها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الموظفين.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بسرعة عرض العقار علي لجنه المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف علي سلامته خاصة وأنه يحتوي علي 70 شقه سكنية حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى إزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك لخطورتها على المواطنين وتدعيم وترميم باقى البلوك وذلك حفاظاً علي سلامة قاطنيه.

وتأسف المحافظة لسقوط ضحايا جراء الحادث، كما يتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسرة المتوفية مع تمنياته بالشفاء العاجل للحالة المصابة.