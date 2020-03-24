مصر | التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة انهيار عقار إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة انهيار عقار إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن ملابسات واقعة سقوط جزء من سقف لوحدة سكنية ضمن عقار بمنطقة عزيز عزت في إمبابة شمال المحافظة، وتبين أنه بعد معاينة العقار المنهار جزئيًا، قام بعض سكان البلوك المنهار ببناء مخالف عبارة عن تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور، بالإضافة إلى بناء جزء إضافي للعقار من الناحية القبلية دون إتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسي السليم لربطه مع هيكل البلوك والتي كان السقف المنهار جزءًا منها.

وأوضحت التحقيقات أن ذلك أدى إلى وفاة، مريم أشرف محروس والبالغة من العمر 21 عامًا وإصابة رحمة أشرف محروس والتي تم نقلها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفي الموظفين.

وشكلت لجنة هندسية من لجنه المنشأت الأيله للسقوط للوقوف علي سلامته خاصه أنه يحتوي علي 70 شقة سكنية، حيث إنتهت اللجنة في تقريرها إلى إزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك لخطورتها على المواطنين وتدعيم وترميم باقي البلوك وذلك حفاظًا علي سلامة قاطنيه.

وكان انهار أحد العقارات جزئيا، بمنطقة أرض عزيز عزت، التابعة لحي إمبابة، شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع سيدة متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد أحمد الحصي، مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة، بحدوث إنهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة أرض عزيز عزت، بنطاق القسم.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، كما انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، المقدم أمثل حرحش، المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن سقف أحد العقارات انهار مما أسفر عن مصرع سيدة متأثرة بإصابتها.

وأخلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة العقار والعقارات المحيطة به، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

