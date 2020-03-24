مصر | لمواجهة كورونا.. توجيهات جديدة لمحكمة استئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل

أصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 24 لسنة 2020، بشأن سير العمل القضائي خلال فترة الحظر التى تبدأ اعتبارا من غدا الأربعاء وذلك تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الإحترازية للحد من التجمعات البشرية في المراحله الراهنة وتلافيا للتزاحم ومخالطة المواطنين بعضهم البعض.



وتضمن القرار الأتي:

رابعا: بالنسبة للدور الأول من شهر أبريل الذي ينعقد اعتبارا من السبت الموافق 4/4/2020 حتي الخميس الموافق 9/4/2020، سيتخذ قرارا بشأنه لاحقا وفقا للتداعيات والظروف الراهنه بتلك المرحله والتدابير اللازمه لمجابهتها.

ثالثا: تختص الدائرة الثامنة والثانية والثلاثون الجزائية بالمقر بنظر تجديد أوامر الحبس خلال تلك الفترة بدائرة المحكمة ومأموريتها بالتناوب فيما بينهم والنطق بالأحكام المحجوزة للحكم خلال تلك الفترة، بذات تشكيل كل محكمة وتأجيل القضايا الأخري المنظورة أمامها لأجال محددة لادوار مقبله.

ثانيا: يخفض عدد العمل الإداري بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأموريتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين بنسبة حضور لا تتجاوز 10%، من قوة موظفي وعمال المحكمة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

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2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.