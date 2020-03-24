شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: موقع إلكتروني ورقم على «واتساب» لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، تخصيص وزارة القوى العاملة موقعًا إلكترونيًا لمن يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة وغير المسجلة بقواعد بيانات مديرية القوى العاملة بالمنوفية، مطالبًا بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة ( www.manpower.gov.eg)، موضحاً أنه تم تخصيص رقم تليفون لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على واتس آب.

وبحسب بيان، ناشد محافظ المنوفية المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم، مؤكداً عدم الإنسياق وراء الشائعات والوقوف صفاً واحداً للعبور بالوطن من هذه الأزمة.