شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وملك الأردن يتفقان على التنسيق وتبادل الخبرات في مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاتصال تناول التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جرى التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.

كما تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.