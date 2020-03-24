شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء مستثنون من حظر التجول.. من هم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار غلق المحلات التجارية لا ينطبق على الصيدليات، والمخابر، والسوبر ماركت، منوها بأنه سيسمح للعاملين في الصيدليات بالتحرك في ساعات الحظر، بحيث يكون معه ورقة معتمدة من الصيدلية وبها رقم تليفون الصيدلية حتى تتمكن سلطات إنفاذ القانون من التأكد.

وأشار «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام»، مساء الثلاثاء، إلى أن تطبيق حظر الحركة يعني إن المواطن محظور عليه الحركة إلا للضرورة القصوى، منوها بأن كل الخدمات الحكومية التي تقدم للجمهور تم تعليقها لمدة 14 يومًا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مكاتب الصحة هي الخدمة الحكومية الوحيدة التي ستظل موجودة في خلال فترة الحظر، منوها بأن السيارات التي تنقل المواد الغذائية والطبية مستثناه من قرار حظر التنقل، ولكن القرار سيطبق على «أوبر»، والقطارات، وأتوبيسات النقل العام.