شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الدولة أمام فرصة فورية لنشر المنتجات المصرية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الصين بعد السيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومما لاشك فيه ان الصين الان تحارب على البقاء بإرسال طائرات وقوافل مساعدات للدول مثل إيطاليا وغيرها لتوصيل رسالة للعالم أنها لم تتأثر من أزمة كورونا.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه مع فضائية «النيل للأخبار»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تُعيد هيكلة الصناعة والتي تُمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر أمام فرصة وحيدة للاستفادة لوضع براند «صنع في مصر»، خصوصًا مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي لمساندة الصناعة المصرية.

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وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر قامت بعمل إجراءات دعم للمستثمرين والمواطن المصري، بما أطلقه الرئيس السيسي من حزمة إجراءات اقتصادية، منوهًا بأن المستثمر ينظر لمصر على أنها دولة جاذبة للاستثمار وأن لديها بنية تحتية وحوافز استثمارية وتشريعات جيدة، لافتًا إلى أن المصانع المصرية تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة وهي طاقة لم تكن تعمل بها منذ 3 شهور، خصوصًا وأن السوق المحلي متعطش لا سيما وأن بعد شهر سيدخل علينا شهر رمضان.

وأشار إلى المصانع أمام فرصة لإيجاد فرصة لها مع ضرورة الاهتمام بالجودة، وفرض المنتج المصري دوليا في الأسواق التي لا تستطيع الصين توفير منتجات بها، خصوصًا بعد تضرر الصين من الداخل، كما أن علينا أن نُعزز المنتج الوطني داخل الأسواق المصرية.

ولفت إلى أن هبوط أسعار النفط منفعة لمصر وليس ضررًا، ولكن هبوط البورصات العالمية مشكلة كبيرة للقطاعات الخاصة، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسي لدعم البورصة وهو ما يُعطي رسالة طمأنة للمستثمرين.

ودعا إلى ضرورة بداية النظر إلى قطاع السياحة ومساعدتهم بتوفير المتطلبات وتحمل بعض الأعباء عنهم خصوصًا بعد تضررهم، مع ضرورة مساندة القطاع الغذائي بإعطائهم إعفاءات خصوصًا وأن دخولهم تأثرت، موضحًا أنهم أطلقوا مبادرة «مصريون ضد الكورونا» لتعزيز وعي المصريين وعليهم أن يعلموا أننا أمام أزمة عالمية لأن كورونا وباء وليس هزار، وعلى المواطنين أن يكونوا في صف الدولة وأن صحتهم أهم من أي شئ.