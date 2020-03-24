شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تنتج مطهرات لمواجهة «كورونا» (تعرف على الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح جنبلاط رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي، إن تم عمل خط إنتاج على مدار 48 ساعة بطاقة إنتاجية 40 ألف «ماسك».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم اليوم الاستعانة بأجهزة جديدة ليصل الإنتاج إلى 100 ألف ماسك في اليوم.

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وأوضح أن الإنتاج يصل في نهاية الأسبوع إلى 200 ألف ماسك لافتا إلى أنه يوزرع ربع الكمية في منافذ وزارة الإنتاج الحربي، والباقي يتم توزيعه على هيئات ومؤسسات الدولة.

وأردف رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي، أن سعر الماسك N 95 يبلغ 12 جنيهًا، وهو سعر التكلفة بدون هامش ربح، وسعر لتر الكحول الإيثيلي تركيزه 70% بـ 60 جنيهًا، في حين يصل سعره في الخارج إلى 200 جنيه، وسعر اللتر من كحول منظفات الأسطح بـ 1 جنيه.

وأكد جنبلاط، أنه كان هناك 3 خطوط إنتاج للمنظفات والكحول حتى أمس الاثنين، وأصبحوا اليوم 4 خطوط وينتجوا جزء كبير من احتياجات السوق حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 10 طن يوميًا.