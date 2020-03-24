شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في سوهاج لمواجهة تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أنهت إجراءات المنحة الإستثنائية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، والتى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، حيث قرر وزير القوى العاملة صرف منحة استثنائية بملبغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم مستفيد ومسجل في إدارات العمالة غير المنتظمة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أنه سيستفيد من إجراءات المنحة الإستثنائية 3 آلاف و868 عامل غير منتظم بالمحافظة، بإجمالي مبلغ مليون و934 ألف جنيه تستحق الصرف من يوم 29 مارس الجاري وحتي 27 إبريل القادم، ويتم صرفها من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة والغير مسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة فإن وزارة القوى العاملة خصصت موقعها الإليكتروني للتسجيل عليه، حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته على الموقع الرسمي للوزارة.