شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمات «Watch It» لمدة شهر مجانًا اعتبارًا من 25 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إتاحة خدمات منصة «Watch iT» الرقمية للمشاهدين مجانًا لمدة شهر اعتبارًا من 25 مارس، من منطلق الترفيه عن كل بيت مصري أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي الذي فرضته الحكومة، الثلاثاء.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان، الثلاثاء، إن «منصة Watch iT تقدم هذا العرض جزء من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومع الحملة الحالية «خليك في البيت»»، مشيرًا إلى أن «إدارة المجموعة ترى أن إتاحة تلك الخدمة مجانا يساهم في الترفيه عن العائلات المصرية، حيث يضم المحتوى الخاص بالمنصة على من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية».

وأشار «صالح» إلى أن «المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة اشتراكهم».