شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. انعقاد مجلس إدارة «المنشآت السياحية» بتقنية Zoom والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، اجتماعًا لأول مرة بنظام الأون لاين عبر تطبيق تقنية برنامج زووم ZOOM، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء بحظر التجمعات والاجتماعات خشية انتشار فيروس كورونا وإجراء احترازي ووقائي وحماية المصريين من انتشار الفيروس.

وقال عادل المصري، رئيس الغرفة في بيان، الثلاثاء، إنه كلف المسئولين بالغرفة من العاملين بإدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات بالغرفة إعداد هذا التطبيق لاستخدامه في اجتماعات مجلس الإدارة نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب عدم عقد اجتماعات حتى الموعد المحدد للخطر وهو 31 مارس الجاري.

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وأشار «المصري»، إلى أن الغرفة تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، حيث إنه سبق لها عقد مجلس الإدارة عبر «الفيديو كونفرانس»، ما عزز المزيد من التعاون والفاعلية بين الأعضاء ومشاركتهم أولًا بأول فيما يتم مناقشته واتخاذه من قرارات، فضلًا عن كونها تسهل من انعقاد جلسات المجلس حالة سفر أعضاءه في مهمة عمل بالخارج بدلًا من التأجيل نتيجة للسفر.

وأوضح رئيس الغرفة أن إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات بالغرفة والتي تضم كل من محمد رمضان وتامر عبدالله، نجحت في ضبط هذه التقنية وقاما بتخصيص قناة لمجلس الإدارة وإجراء العديد من الاختبارات والتجارب مع أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من فعالياته وتأمينها بحيث تكون جاهزة لتطبيقها خلال الاجتماع لمجلس الإدارة.

وأشار عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن التقنيات الألكترونية الحديثة لعقد الاجتماعات تم إقرارها أيضًا في العديد من الهيئات الحكومية لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه ومن بينها هيئة الاستثمار التي اقرت جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، وكذلك هيئة الرقابة المالية التي سمحت بعقد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المقيدة بالبورصة عبر وسائل التقنية التكنولوجية الحديثة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.