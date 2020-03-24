شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب»: نعيش حالة طوارئ.. ومن يخالف الحظر يضر نفسه وأهله والمصريين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الجيش المصري يعمل في وقت الشدة والأزمات على الدفاع عن الجبهة الخارجية وحماية الجبهة الداخلية من الاستغلال، ومن بعض الذين يستغلون مثل هذه الظروف للتربح.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أننا نعيش في حالة أشبه بالطوارئ مشيرا إلى أن الحظر يعتبر جزء من الطوارئ.
وتابع النائب صلاح حسب الله، أن من يحاول بقصد أو بدون قصد مخالفة قرار الحظر فإنه يضر بنفسه وأهله والشعب المصري، مؤكدا أن هذه القرارات من شأنها حماية المصريين.
وأوضح أن من لا يلتزم بقرار الحظر يعرض نفسه للغرامة والحبس الذي يصل حتى 6 أشهر .
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