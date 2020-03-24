شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ في المحافظات وخط ساخن للطلبات.. تفاصيل طرح «الإنتاج الحربي» للمطهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، تفاصيل طرح الوزارة للمطهرات والكمامات في السوق المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معلنا افتتاح خط إنتاج جديد لزيادة كمية المطهرات المطروحة.

وقال «جمبلاط» في اتصال هاتفي مع هاجر جميل، ببرنامج «شارع مصر»، على إذاعة «شعبي إف إم»، إنه تم افتتاح خط إنتاج جديد لإنتاج المطهرات ليصل عدد الخطوط إلى أربع خطوط إنتاج في كلًا من مدينة قها، المعصرة، هليوبس وأبوزعبل، مضيفًا: «هذه الخطوط تعمل على طرح 10 طن من المطهرات في اليوم بجانب تعبئتها لطرحها في الأسواق».

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وتابع: «المطهرات يتم تعبئتها في مقاسات مختلفة سواء 175 ميللي، أو 4 لتر على حسب الاحتياج، بجانب تخصيص خط ساخن للكميات التي تطلبها المؤسسات والهيئات وهو 19827».

وأكد أن جميع هذه المنتجات ستكون مطروحة في 18 منفذ من منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية سواء في الاسكندرية، التحرير، الزاوية الحمراء وغيرها من المناطق.

وعن الكمامات، قال: «تم تنفيذ مصنع لإنتاج الكمامات على الفور خلال 48 ساعة طاقته، ووصل الإنتاج لـ100 ألف كمامة في اليوم الواحد بعد ان كانت 40 ألف فقط، ومن المحتمل زيادة الانتاج خلال الفترة القادمة على حسب احتياج السوق»، مشيرًا إلى بدء طرح الكمامات خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هناك مراقبة للأسواق لطرح أي منتج يحاول التجار استغلال الأزمة الراهنة في رفع الأسعار على المواطنين.