شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مؤتمر وزارة الصحة لشرح مستجدات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان مقررًا عقده اليوم، لشرح مستجدات فيروس كورونا في مصر.

وقالت الوزيرة إنه من المقرر عقد مؤتمر تعريفي يوميًا بدءًا من الأربعاء، في الثانية ظهرًا.

وكان مقررًا أن تنظم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا covid-19 وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان في تمام الساعة السابعة والنصف.